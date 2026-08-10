Volkan Dükkancık'tan piyasa analizi: 13.600 seviyesi kısa vadeli stop noktası

BIST 100 endeksinde 13.200 seviyesinden başlayan hareketin 100 günlük ortalamanın üzerine çıkmasını önemli bulan Volkan Dükkancık, 13.700 seviyesinin üzerinde tutunmanın hedeflendiğini belirtti. Endeksin bu seviye üzerinde kalması durumunda 14.000 ve 14.300 seviyelerinin tekrar test edilebileceğini öngören Dükkancık, 15.200'den başlayan düşüş trendinin kırılması için biraz daha zamana ve faiz indirim beklentilerinin netleşmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kısa vadeli işlemler için 13.600 puan seviyesini kritik bir stop noktası olarak işaret eden Dükkancık, bu seviyenin altına inilmesi durumunda yeni dip arayışlarının başlayabileceği konusunda uyardı.

Sanayi ve enerji devlerinde beklentiler: Sasa ve Aksa Enerji

Sasa'nın faaliyetlerinde ciddi bir toparlanma ve FAVÖK tarafında büyüme olduğunu belirten Volkan Dükkancık, yüksek borç yükünün net karı baskılamaya devam ettiğini ifade etti. Merinos'un halka arzından gelecek kaynağın borç azaltımında kullanılacak olmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendiren Dükkancık, hissede 242-250 TL seviyelerinin destek olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi. Enerji sektöründe ise Aksa Enerji'nin coğrafi çeşitliliği ve dolar bazlı gelirleriyle pozitif ayrıştığını, 80-90 TL bandındaki geri çekilmelerin orta-uzun vadeli yatırımcılar için ekleme fırsatı yaratabileceğini ekledi.

Ulaştırma ve inşaat sektörü: THY ve Enka analizi

Türk Hava Yolları'nda (THY) artan yakıt ve personel maliyetlerinin kar marjlarını baskıladığına dikkat çeken Volkan Dükkancık, 300 TL psikolojik eşiğinin kısa vadeli stop olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Bu seviyenin korunması halinde üçüncü çeyrek fiyatlamasının başlayabileceğini ifade etti. Enka İnşaat tarafında ise uzun vadeli trendin altına inildiğini ancak 84 TL seviyesinin önemli bir savunma noktası olduğunu vurguladı. Dükkancık, 91 TL'nin üzerine çıkılmadığı sürece kısa vadede temkinli olunmasını ancak mevcut zayıflığın orta vadeli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Turizm ve sigortacılıkta öne çıkan seviyeler

Gürsel Turizm'in uzun vadeli büyüme ivmesine inandığını söyleyen Dükkancık, 330 TL üzerinde kalındığı sürece 395-400 bandına doğru hareketin devam edebileceğini öngördü. Sigortacılık tarafında Agesa'nın iyi bir bilanço getirdiğini ancak ‘beklenti bitti’ fiyatlamasıyla karşılaştığını belirterek, 230 TL desteği korunduğu sürece pozisyonların devam ettirilebileceğini savundu. Öte yandan, Adese ve Turex gibi hisselerde geçmişte yaşanan sert operasyonlar nedeniyle toparlanmanın zaman alacağını ve bu tür kağıtlarda ısrarcı olmak yerine daha makul hikayesi olan şirketlere geçilmesini tavsiye etti.