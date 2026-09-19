Volkswagen 2026 kar beklentisini düşürdü

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Volkswagen, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Revizyonun en ağır kalemi Porsche tarafı oldu. Volkswagen'in büyük ortağı olduğu Porsche için yapılan orta vadeli beklenti güncellemesi, yaklaşık 6 milyar Euro'luk bir değer düşüklüğüne neden oldu.

Bu tutar nakit çıkışı yaratmıyor, muhasebesel bir düzeltme olarak kayda geçiyor. Ancak grubun konsolide karını doğrudan aşağı çekiyor. Porsche'nin özellikle Çin'de yaşadığı satış kaybı, bayi ağının daralması ve elektrikli modellere geçiş sürecindeki yüksek maliyetler bu tabloda belirleyici oldu.

Çin'de pazar payı eriyor

Volkswagen'in açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık Çin pazarı. Yerli üreticilerin agresif fiyat politikası ve hızlı elektrikli araç atağı, Alman markalarının pazardaki gücünü zayıflattı.

Avrupa tarafında da durum farklı değil. İçten yanmalı araçlara olan ilginin azalması, elektrikli dönüşüm için gereken dev yatırımlar ve küresel ticaret gerilimleri, karlılık üzerinde baskı yaratıyor.

Yeniden yapılanma kısa vadede maliyetli

Volkswagen bir süredir kapsamlı bir dönüşüm programı yürütüyor. Fabrika yapılanmasının gözden geçirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve organizasyonel sadeleşme gibi adımlar kısa vadede ek yük getiriyor.

Şirket bu sürecin 2026 bilançosuna olumsuz yansıyacağını kabul ediyor, ancak uzun vadede rekabet gücünü artıracağını savunuyor.

Ciro aynı, kar eridi

Dikkat çeken nokta, ciro hedefinin büyük ölçüde korunması. Grup 2026 için 315 milyar euro civarında bir ciro bekliyor ve satışlarda yatay seyir öngörüyor. Yani sorun araç satamamak değil, satılan her araçtan elde edilen karın düşmesi.

%5,5 kar hedefinden %1'e inmek, Volkswagen ölçeğinde bir üretici için son yılların en sert revizyonlarından biri olarak görülüyor.