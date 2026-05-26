Wall Street bankaları yapay zekâ eğitimlerine günlük 25 bin dolar ödüyor

Bloomberg’in haberine göre, küresel bankalar yapay zekâ yatırımlarına milyarlarca dolar ayırırken, iş süreçlerini otomatikleştirme yarışında çalışan eğitimlerine hız verdi. Wall Street şirketlerine yapay zekâ eğitimi veren eski bankacılar Felipe Sinisterra ve Dave Wang’ın kurduğu Wall Street Prompt adlı danışmanlık şirketinin günlük 25 bin dolar ücret aldığı belirtildi.

Haberde, şirketin iki aylık rezervasyon yoğunluğuna ulaştığı kaydedildi. Eğitimlerde Google Gemini, OpenAI ChatGPT ve Anthropic Claude gibi yapay zekâ modellerinin finansal analizlerde nasıl kullanılacağı anlatılıyor.

Yapay zekâ sistemlerinin bilanço toplantısı transkriptlerini analiz ederek piyasaları etkileyebilecek açıklamaları tespit edebildiği, yöneticilerin sözlü açıklamalarını finansal tahmin tablolarına dönüştürebildiği ifade edildi. Sistemlerin ayrıca girişimci sunum videolarındaki beden dili ve yüz ifadelerini inceleyerek risk işaretleri belirleyebildiği aktarıldı.

Bankalarda rekor kârlara rağmen istihdam düşüyor

Bankacılık sektöründe yapay zekâ dönüşümü iş gücü üzerinde de etkiler yaratırken, Standard Chartered’ın önümüzdeki dört yılda binlerce destek pozisyonunu kaldırmaya hazırlandığı, Citigroup, Wells Fargo ve Bank of America’nın ise 2026’nın ilk çeyreğinde toplam 5 binden fazla çalışanla yollarını ayırdığı belirtildi.

Dev ABD bankaları rekor kâr açıklarken, JPMorgan çalışanlarının büyük bölümünün artık LLM Suite adlı yapay zekâ aracını kullandığı, Goldman Sachs’ın Anthropic ile yapay zekâ ajanları geliştirmek için çalıştığı belirtildi. Bank of America ise 18 bin geliştiricisinin yapay zekâ kullanımı sonrası yüzde 20-25 daha verimli hale geldiğini açıkladı.

Temel sorun ne?

Haberde uzmanların, büyük bankalarda temel sorunun teknoloji eksikliği değil çalışanların adaptasyonu olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Asya’nın ise bankacılık sektöründe yapay zekâ entegrasyonunda öne çıktığı belirtildi. Singapur’un IMF’nin Yapay Zekâ Hazırlık Endeksi’nde 174 ülke arasında ilk sırada yer aldığı, Finastra araştırmasına göre ülkedeki finans kuruluşlarının yüzde 64’ünün temel iş süreçlerinde yapay zekâ kullandığı kaydedildi.

Wall Street Prompt’un T. Rowe Price, Citigroup ve Bank of America ile çalıştığı belirtilirken, şirketin yapay zekâ ajanlarından oluşan özel finans kütüphaneleri geliştirdiği ifade edildi. Şirketin hedefinin, teknik ve operasyonel işlerin yüzde 90’ının yapay zekâ tarafından yürütülmesi olduğu aktarıldı.