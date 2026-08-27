Wall Street devi, 2 Türk bankasını ‘cazip hisseler’ listesine aldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Morgan Stanley yayımladığı raporda, Türk bankacılık sektörü için "ihtiyatlı olumlu" bir duruş sergilediğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetlerini yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine çekerek fonlama kanalını yeniden açmasının bankaların maliyet baskısını hafiflettiği ifade edildi.

Yetkililerin faiz indirim döngüsüne başlamasıyla birlikte fonlama maliyetlerinin düşeceği, net faiz marjları ile özkaynak kârlılığının makul seviyelerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu durumun döviz bazlı getiriler için elverişli bir zemin yarattığı vurgulanırken, sektördeki kâr toparlanmasının yılın ikinci yarısından itibaren belirginleşeceği kaydedildi.

Bankalarda güçlü performans

TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatmasıyla birlikte BIST Bankacılık Endeksi haziran ortasından bu yana en iyi haftalık performansına yöneldi. Perşembe günü borsa genelinden pozitif ayrışan bankacılık endeksindeki yükselişe paralel olarak Garanti hisseleri yüzde 1,7, Akbank hisseleri ise yüzde 1,2 değer kazandı.

Morgan Stanley; Garanti BBVA ve Akbank için "Ağırlığını Artır" (Endeks Üstü Getiri) tavsiyesi verirken, faiz indirim döngüsünden güçlü taktiksel fayda sağlayacağını belirttiği Yapı Kredi ile İş Bankası için "Eşit Ağırlık" tavsiyesinde bulundu.

Banka, sektörün önümüzdeki yıl yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi için dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam etmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesi gerektiğini ekledi.