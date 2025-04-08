Wall Street gümrük vergilerinde uzlaşma umuduyla yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,28 artarak 39.209,66 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,35 artışla 5.232 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,76 kazançla 16.189,97 puana çıktı.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün verdiği bir röportajda, yaklaşık 70 ülkenin tarifeler konusunda görüşmelere başlamak için Beyaz Saray ile temasa geçtiğini, "masaya sağlam önerilerle gelmeleri halinde iyi anlaşmalar" yapabileceklerini ifade etti.

Bessent, Çin'in gerilimi tırmandırmasının ise "büyük bir hata" olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, ABD ile anlaşma yapmak için gelen çok sayıda ülke olduğunu söylemişti.

Piyasalardaki müzakere iyimserliğine karşın ABD ile Çin arasındaki gerilim ise devam ediyor.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verilmişti.

Trump, dün Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Tarifelerin enflasyonu artırabileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine dair endişeler sürerken, analistler enflasyonun gidişatına dair daha net bir tablo çizmek adına, ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklediklerini belirtiyor.