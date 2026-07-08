Wall Street küresel jeopolitik gerilimle sarsıldı: ABD piyasalarında hafta ortası satış dalgası

Haftanın ilk işlem günü olan 6 Temmuz Pazartesi gününe küresel piyasalardaki makroekonomik veri sessizliğinin gölgesinde giren ABD piyasaları, yatırımcıların temkinli duruşu ve zayıf işlem hacmiyle günü yatay seviyelerde geride bıraktı. Haftanın ilk yön arayışını sakin geçiren piyasalar, 7 Temmuz Salı gününe gelindiğinde ise Boeing, Caterpillar ve 3M gibi dev şirketlerin bilanço beklentileri ile müttefikler arası zirve takibinin getirdiği alımlarla yönünü yukarı çevirdi. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin sınırlı yükselişlerle haftalık zirvelerini tazelediği bu pozitif tablonun ardından, 8 Temmuz Çarşamba günü spot piyasaların açılış ziliyle birlikte petrol şoku fiyatlanmaya başladı. Vadeli kontratlarda sabah saatlerinde başlayan jeopolitik tedirginlik, açılışla birlikte yerini yoğun kurumsal satış hacmine bırakarak haftanın ilk iki günündeki tüm kazanımları tamamen sildi.

Yüksek faiz baskısı ve enflasyon kıskacı

Enerji maliyetlerindeki bu ani sıçrama, ABD bütçesinde enflasyonist baskıların beklenenden çok daha uzun süre canlı kalabileceği endişesini kaçınılmaz olarak beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bu makroekonomik risk, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu gevşetmekte gecikeceği ve yüksek faiz ortamının korunacağı tahminlerini küresel ölçekte güçlendirdi. Faiz getirisi beklentilerinin yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte uluslararası fonlar, hisse senedi gibi riskli varlık sınıflarından hızla uzaklaşarak güçlü dolar endeksine ve güvenli limanlara doğru sermaye çıkışını anlık olarak hızlandırdı.

Ağır sanayi ve enerji yoğun şirketlerin son durumu

Maliyet artışlarından ilk etkilenen büyük gruplar, üretim ve lojistik girdilerinde enerji payı yüksek olan köklü sanayi devleri oldu. İmalat ve ulaştırma kollarında faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin hisselerinde belirgin kar realizasyonları gözlenirken, genel satıcılı havaya rağmen Apple ve Microsoft gibi bazı teknoloji şirketleri sınırlı da olsa pozitif ayrışma çabası sergiledi. New York Borsası genelinde yüksek ağırlığa sahip lokomotif hisselerdeki bu oynaklık, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları öncesinde piyasadaki temkinli duruşu ve satış baskısını diri tutmaya devam ediyor.