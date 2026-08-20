Wall Street’in ‘Spor ETF’ hamlesi ve küresel borç sarmalı: Doç. Dr. Özdurak’tan stratejik öngörüler

Piyasaların odağının ABD’nin 20 yıllık tahvil ihalelerine kilitlendiğini belirten Doç. Dr. Caner Özdurak, tahvil piyasasının riskleri ilk öngören en derinlikli indikatör olduğunu vurguladı. ABD borcunun 40 trilyon dolara yaklaştığı bir ortamda, borçlanma maliyetlerinin yüksek kalmasının riskli varlıklar üzerinde baskı yarattığını ifade eden Doç. Dr. Özdurak, FED’in olası faiz indirimlerinin enflasyon veya istihdamdan ziyade mevcut finansal borçların maliyetini düşürmek amacıyla yapılabileceğini savundu. Japonya’nın elindeki ABD tahvillerini satmaması için yapılan müdahalelerin de bu sarmalın bir parçası olduğunu hatırlattı.

Spor ETF’leri: Veri odaklı bir alternatif mi?

Wall Street’in gündemindeki spor ETF’lerini (Borsa Yatırım Fonları) değerlendiren Doç. Dr. Özdurak, bu adımı doğrudan ‘kumar’ olarak nitelendirmediğini belirtti. Son 10 yılda gelişen futbol analitiği ve veri setlerinin bu ürünler için bir temel oluşturabileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdurak, regülasyona tabi ve kontrol edilebilir bir piyasa kurgulanması durumunda, bollaşan paranın bu alana kanalize edilmesinin makroekonomik dengeler açısından bir alternatif olabileceğini söyledi. Ancak bankaların bu alanlara yönelmesini, mevcut piyasa mekanizmalarında eritemedikleri devasa likidite bolluğuna bağladı.

Yapay zeka hisselerinde değerleme riski

Yüksek faiz ortamının teknoloji şirketleri üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. Özdurak, ‘Muhteşem Yedili’ olarak adlandırılan dev şirketlerin ve yapay zeka odaklı yatırımların ciddi bir sınavdan geçtiğini belirtti. Risksiz faiz oranlarının yükselmesinin iskonto oranlarını artırdığını, bunun da şirket değerlemelerini aşağı çektiğini ifade eden Doç. Dr. Özdurak, yüksek borçlanma maliyetleri sermaye harcaması ihtiyacı birleştiğinde bu şirketlerin bilançolarının birkaç koldan darbe alabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye ekonomisinde güncel durum

Türkiye'nin son iş gücü istatistiklerini de yorumlayan Doç. Dr. Özdurak, sanayideki 121 bin kişilik istihdam kaybına karşın hizmetler sektöründeki artışın ‘erken sanayisizleşme’ tartışmalarını haklı çıkardığını belirtti. Atıl iş gücü oranının %30 seviyelerinde seyretmesine dikkat çeken Doç. Dr. Özdurak, TL'deki reel değerlenme nedeniyle kağıt üzerinde artan kişi başı gelirin satın alma gücüne yansımadığını vurguladı. Mevcut durumu ‘fakirleştiren büyüme’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Özdurak, ekonomik kompozisyonun doğru kurgulanmadığı sürece bu verilerin tek başına bir sevinç kaynağı olamayacağını ifade etti.