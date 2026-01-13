Wall Street'te bilanço sezonu JPMorgan ile açıldı

Wall Street'te işlem gören şirketler için dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklama dönemi, bugün JPMorgan ile başladı.

JPMorgan'ın yanı sıra Bank of New York Mellon, Delta Air Lines ve Concentrix Corp 2025 yılına ait dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını Wall Street açılışı öncesinde açıklamaya başladı.

JPMorgan'ın düzeltilmiş karı beklentileri aştı

JPMorgan Chase 2025 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka, net karını 13 milyar dolar veya hisse başına 4,63 dolar olarak bildirdi; bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 14 milyar dolar veya 4,81 dolar seviyesindeydi.

Sonuçlara, Apple kredi kartı programının devralınmasına bağlı olarak ayrılan 2,2 milyar dolarlık karşılık dahil edildi. Bu karşılık hariç tutulduğunda banka, 14,7 milyar dolar net kar ve hisse başına 5,23 dolar ayarlanmış EPS elde etti. Analistler, düzeltilmiş hisse başına karın 4,7-4,88 dolar arasında olmasını bekliyorlardı.

Dördüncü çeyrek kredi zararları toplam 4 milyar 655 milyon dolar oldu. Bu tutar, 2,5 milyar dolarlık net silinme ve 2,1 milyar dolarlık net karşılık artışını kapsıyor.

CEO Jamie Dimon, ABD ekonomisinin dirençli seyrini koruduğunu ve tüketici harcamalarının sürdüğünü, işletmelerin genel olarak sağlıklı olduğunu belirtti. Dimon, iş gücü piyasasının yumuşadığını, ancak koşulların kötüleşmediğini vurguladı. Öte yandan, piyasaların karmaşık jeopolitik koşullar, kalıcı enflasyon riski ve yüksek varlık fiyatları gibi potansiyel tehlikeleri yeterince değerlendirmediğini ifade etti.

JPMorgan hisseleri seans öncesin işlemlerde yüzde 2 değer kazandı, Banka hisseleri, 2025 yılı boyunca yüzde 34’ün üzerinde değer kazanmıştı.

Bank of New York Mellon dördüncü çeyrek rakamlarını açıkladı

Bank of New York Mellon, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Bankanın dördüncü çeyrek hisse başına karı (EPS) 2,02 dolar olarak açıklandı. Düzeltilmiş hisse başına kar ise 2,08 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde Bank of New York Mellon’un toplam geliri 5,2 milyar dolar oldu. Bankanın saklama veya idare altındaki varlıkları yüzde 14 artışla 59,3 trilyon dolara yükselirken, yönetilen varlıklar yüzde 7 artışla 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Dördüncü çeyrekte kredi zararları için ayrılan karşılık 26 milyon dolar olarak kaydedildi. Faiz dışı giderler 3,36 milyar dolar olurken, toplam ücret gelirleri 3,698 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yatırım hizmetleri ücretleri 2,632 milyar dolar, yatırım yönetimi ve performans ücretleri ise 806 milyon dolar olarak açıklandı.

Net faiz geliri dördüncü çeyrekte 1,346 milyar dolar oldu. Bankanın sermaye yeterliliği göstergeleri kapsamında Tier 1 kaldıraç oranı yüzde 6,0, çekirdek özkaynak Tier 1 oranı ise yüzde 11,9 olarak bildirildi.

Delta Air Lines 2026 için güçlü kar artışı öngördü

Delta Air Lines, güçlü seyahat talebinin desteğiyle 2026 yılında karında yaklaşık yüzde 20 artış beklediğini açıkladı. CEO Ed Bastian, özellikle üst gelir grubuna yönelik premium seyahat talebinin güçlü seyrettiğini ve bunun sonuçlara olumlu yansıdığını söyledi.

Şirket, 2026 yılı için düzeltilmiş hisse başına karın 6,50 ile 7,50 dolar aralığında olmasını beklediğini duyurdu. Analistlerin beklentisi hisse başına 7,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

Delta ayrıca 2026’nın ilk çeyreğinde gelirlerin geçen yıla göre yüzde 5 ila 7 artmasını, düzeltilmiş hisse başına karın ise 0,50 ile 0,90 dolar arasında gerçekleşmesini öngörüyor. Analist tahmini ilk çeyrek için 0,72 dolar düzeyinde.

Delta, bu yıl bilanço açıklayan ilk ABD’li havayolu oldu. Şirket, dördüncü çeyrekte 1,22 milyar dolar net kar elde etti ve hisse başına kar 1,86 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 artışa işaret etti. Aynı dönemde gelirler yüzde 3 artışla 16 milyar dolara yükseldi. Tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda, düzeltilmiş kar 1,02 milyar dolar, hisse başına kar ise 1,55 dolar oldu. Bu sonuç, 1,53 dolarlık piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Dördüncü çeyrekte ana kabin bilet gelirleri yıllık bazda yüzde 7 düşüşle 5,62 milyar dolara gerilerken, premium bilet gelirleri yüzde 9 artışla yaklaşık 5,7 milyar dolara yükseldi. Premium segment, ilk kez ana kabin gelirlerini aşmış oldu.

Concentrix bilançosunda beklentiler ne oldu?

Concentrix Corp. için ise dördüncü çeyrek EPS beklentisi 1,20 dolar olarak açıklandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,72 dolar EPS elde etmişti.

Concentrix'in düzeltilmiş EPS tahmini ise 2,91 dolar seviyesinde yer alıyor.