Wall Street'te güçlü revizyon: S&P 500 hedefleri yukarı çekildi

Yapılan güncellemeye göre, S&P 500 endeksinin Aralık 2026 döneminde 8.100 puana, Haziran 2027 itibarıyla da 8.400 puanlık yeni bir tarihi zirveye ulaşması bekleniyor. Endeksi yukarı taşıyan ana faktörlerin başında, şirketlerin operasyonel karlılıklarındaki güçlü performans ve operasyonel verimlilik artışları yer alıyor. Endeks genelindeki kurumsal güçlenmeye paralel olarak hisse başına kar tahminlerini de yükselten UBS, 2026 yılı için kazanç beklentisini 350 dolara, 2027 yılı için ise 400 dolara çıkararak Wall Street'in temel taşlarını oluşturan dev yapıların mali dirençlerine duyduğu güveni net bir şekilde ortaya koyuyor. Borsadaki fiyatlama çarpanlarının ve piyasa değerlemelerinin bu yüksek karlılık oranları sayesinde rasyonel bir zeminde kalacağı öngörülürken, yukarı yönlü bu kurumsal güncellemeler küresel fonların ABD hisse senedi enstrümanlarındaki pozisyonlarını korumalarını da yasal bir tabana oturtuyor. Şirketlerin bilanço yapılarındaki bu kitlesel büyüme, aynı zamanda makroekonomik yavaşlama endişelerini dağıtarak borsadaki vadeli kontratlarda alım yönlü hacimleri tetikliyor.

Yapay zeka adaptasyonu ve temkinli para politikası görünümü destekliyor

Hisse senedi piyasalarının genel görünümünü yukarı taşıyan dinamikler incelendiğinde, yapay zeka teknolojilerinin şirketler tarafından benimsenmesindeki hızlanma en önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Teknolojik dönüşümün kurumsal verimliliğe katkısı borsadaki alım iştahını beslerken, makro tarafta ABD ekonomik büyümesinin direnişçi kalacağına yönelik beklentiler de bu iyimserliği perçinliyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında aceleci davranmayarak sabırlı ve temkinli duruşunu koruyacağına yönelik öngörüler piyasadaki risk iştahını canlı tutuyor. Bu üçlü sacayağı, endeksteki canlanmanın sadece teknoloji devleriyle sınırlı kalmayıp döngüsel sektörlere de yayılmasını sağlayarak hisse piyasalarına daha dengeli bir zemin sunuyor.