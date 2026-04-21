Wall Street’te rekor seviyeler için savaşta “aşırı iyimserlik” endişesi

ABD’de Wall Street’te hisseler rekor seviyelerde işlem görüyor. Ancak S&P 500’teki bu yeni zirve, güçlü bir coşku ya da rahatlama duygusuyla karşılanmıyor. İran savaşında piyasaların aşırı iyimser görüşte olduğu tartışmaları öne çıkıyor.

American Association of Individual Investors verilerine göre, 16 Nisan ile sona eren geçen hafta, yatırımcı duyarlılığı hâlâ düşüş yönünde güçlü görünürken, RBC ABD Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Lori Calvasina da haftalık notunda bu duruma dikkat çekiyor.

1928’den bu yana en hızlı toparlanma

Bespoke Investment Group tarafından paylaşılan veriye göre, geçen çarşamba günü piyasanın rekor kapanış yapmasıyla birlikte S&P 500, en az %5’lik bir düşüşün ardından yeniden zirveye ulaşma hızında 1928’den bu yana en hızlı toparlanmasını kaydetti.

Cuma günü Nasdaq, 1992’den bu yana en uzun serisini gerçekleştirerek art arda 13. yükseliş gününü tamamladı.

“Fazla iyimserlik fiyatlanıyor”

Calvasina, “Ankette iyimserlik seviyesinin bu kadar düşük kalmasına şaşırdık ancak geçen hafta yalnızca uzun pozisyon alan, ABD odaklı yatırımcılarla yaptığımız görüşmeler göz önüne alındığında aslında şaşırmamalıydık” ifadelerini kullandı.

Calvasina, piyasanın bu hızlı yükselişinin görüştükleri yatırımcılar arasında bir “inanamama hali” yarattığını belirterek, birçok yatırımcının hisselerin “fazla iyimserliği fiyatladığını; Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji piyasasındaki olası aksaklıkların şirketler ve tüketiciler üzerindeki maliyet baskıları ile talep ve beklentiler açısından görünümü hâlâ belirsiz kıldığını” düşündüğünü aktardı.

RBC’ye göre, bu görüşmelerde özel kredi piyasasına ilişkin endişeler, yapay zekâ balonu korkuları ya da Fed’in politika öngörülerinde hata yapabileceğine dair kaygılar öne çıkmıyor.

Yatırımcılar, küresel riskleri yeterince fiyatlamıyor

Bazı yorumcular için bu ralli bir hayal kırıklığı kaynağı olurken, daha açık bir ifadeyle yatırımcıların küresel riskleri yeterince fiyatlamadığına işaret ediyor. Diğerlerine göre ise piyasalardaki yükseliş, ABD şirketlerinin kârlılığını olduğundan daha iyi gösteren bir kerelik bir etkiden kaynaklanıyor.

Piyasadaki bu ilkbahar iyimserliğinin temelinde, Orta Doğu’daki gerilimin azalması, yapay zekâ temasına yeniden güven duyulması ya da bilanço sezonuna dair aşırı iyimser beklentiler olup olmadığı tartışılabilir. Ancak bu tartışma, yatırımcılarda önemli bir etki yaratmıyor.

Her gün tek soru, tek başlık

Son 1,5 ayda görülen piyasa davranışı, her gün tek bir soruya yanıt arandığını gösteriyor: Koşullar daha iyiye mi gidiyor, yoksa kötüye mi?

Gündem de sürekli şu başlıklarla değişiyor:

Savaşlar, şirket kârları, teknolojik yenilikler, yatırımcı iştahı, resesyonlar, büyüme dönemleri, pandemiler ve benzeri gelişmeler.

Finansal piyasalar, zaman zaman kaba ve kusurlu biçimlerde olsa da yatırımcıların çok çeşitli olaylar hakkında kolektif değerlendirmeler yapma istekliliği nedeniyle ilgi çekmeye devam ediyor.

Piyasaların bir diğer avantajı ise bu değerlendirmelere katılmayanlar için farklı görüşlerini ifade edebilecek çok sayıda araç sunması olarak görülüyor.