Warpaint London tam yıl gelir beklentisini alt banda çekti, hisseler %11 geriledi

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Warpaint London, ilk yarıya ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre grup satışları 40,5 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 49,3 milyon sterlin ciro elde edilmişti. Böylece yıllık bazda %17,8 düşüş kaydedildi.

Şirket, düşüşte sipariş zamanlaması ve zayıf tüketici harcamalarının etkili olduğunu bildirdi. Dönem içinde Şubat ayında kayyumdan devralınan Barry M markası 2,5 milyon sterlin katkı sağladı.

Cirodaki gerilemeye karşın karlılık göstergelerinde toparlanma kaydedildi. Brüt kâr marjı 230 baz puan artışla %47,3'e yükseldi. Artışın 150 baz puanlık kısmı Barry M stoklarının satışından kaynaklanan tek seferlik etkiden geldi.

Düzeltilmiş vergi öncesi kâr %23,4 artışla 5,8 milyon sterline çıktı. Faaliyetlerden elde edilen nakit %80,9 artışla 7,4 milyon sterline ulaşırken, nakit rezervi 20,7 milyon sterline yükseldi. Grup borçsuz konumunu korudu. Yönetim Kurulu ara dönem temettüyü %6,25 artırarak 4 peniden 4,25 peniye yükseltti.

Yıl sonu beklentisi alt bantta

Warpaint London, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Şirket, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık satışların 69 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Geçen yılın aynı döneminde 76 milyon sterlin satış yapılmıştı.

Üçüncü çeyrek satışlarının ise 28,5 milyon sterlin olması öngörülüyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 27,1 milyon sterlin ciro elde edilmişti. Bu, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yaklaşık %5 artışa işaret ediyor.

Buna karşın şirket, tam yıl gelirinin analistlerin 103,3 milyon sterlin ile 112,6 milyon sterlin aralığındaki tahminlerinin alt bandında kalacağını öngördü. Düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 22,4 milyon sterlin-24 milyon sterlin aralığında korundu.