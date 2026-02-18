Warren Buffett sonrası ilk hamle: Berkshire medyaya döndü

Berkshire Hathaway, yaptığı bildirimde The New York Times’a yeni bir yatırım yaptığını açıkladı. Böylece şirket, Warren Buffett’ın 2020 yılında gazete işini satarak sektörden çıkmasının ardından medya alanına yeniden girdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde Berkshire’ın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 5,07 milyon Times hissesine sahip olduğu ve bu yatırımın değerinin 351,7 milyon dolar olduğu belirtildi.

Berkshire’ın dosyasında, şirketin 31 Aralık itibarıyla ABD’de işlem gören hisse portföyü yer aldı.

Şirket, dördüncü çeyrekte Apple’daki hisselerinin %4’ünü sattı. Apple hâlâ 62 milyar dolarlık değeriyle Berkshire’ın en büyük hisse yatırımı konumunda bulunuyor. Ayrıca Amazon.com’daki 10 milyon hissenin %77’si elden çıkarıldı. Çeyrek, Buffett’in Berkshire’daki 60 yıllık liderliğinin sona erdiği döneme denk geldi.

Yatırımları kim yönlendiriyor?

Buffett, 1 Ocak itibarıyla CEO görevini Greg Abel’e devretti ancak başkanlık görevini sürdürüyor.

Berkshire’ın yatırımların kimin yönlendirmesiyle yapıldığına dair bilgi verilmedi. Buffett, Abel veya portföy yöneticisi Ted Weschler’in kararları olabileceği belirtilirken, diğer portföy yöneticisi Todd Combs aralık ayında JPMorgan Chase’e katılmak üzere ayrılmıştı.

Berkshire’ın yeni yatırımlarını açıklaması genellikle piyasalarda olumlu karşılanıyor. Ancak Abel döneminde bu etkinin sürüp sürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Şirket, Buffett’in yerine yeni bir yatırım sorumlusu atamadı ve hisse yatırımlarının nasıl bölüşüleceğini açıklamadı.