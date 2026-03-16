Wells Fargo, büyük ABD havayolu şirketleri için hedef fiyatları düşürdü
Wells Fargo, ABD’li havayolu şirketlerine ilişkin hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Güncellenen tahminlerde sektörün önde gelen dört şirketi için hedef fiyatların düşürüldüğü açıklandı.
Buna göre, United Airlines Holdings için hedef fiyat 145 dolardan 130 dolara indirildi. Southwest Airlines hissesi için hedef fiyat 50 dolardan 44 dolara çekildi.
Aynı şekilde Delta Air Lines için hedef fiyat 87 dolardan 75 dolara düşürülürken, American Airlines Group için hedef fiyat 17 dolardan 12 dolara indirildi.