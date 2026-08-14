Wells Fargo: Fonların ABD hisse senedi alımları güçleniyor

Küresel piyasalarda sistematik stratejilerle işlem yapan fonların son bir haftalık hareketleri, borsalardaki likidite akışını doğrudan hızlandırdı. Paylaşılan veriler doğrultusunda CTA fonları, geçtiğimiz hafta boyunca 6 milyar dolar değerinde ABD hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu alımlarla eş zamanlı olarak, S&P 500 endeksine bağlı borsa yatırım fonlarına gelen haftalık girişler bir önceki döneme ait 7 milyar dolarlık hacmi geride bırakarak 16 milyar dolara ulaştı. Girişlerin ana lokomotifi ise teknoloji sektörü oldu. Nitekim teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksine yönelen fon miktarı, bir önceki haftadaki 4 milyar dolar seviyesinden keskin bir sıçramayla 12 milyar dolara kadar tırmandı.

Fon pozisyonlarında standart sapma dengeleri değişiyor

Sistematik fonların ABD pay piyasalarındaki toplam pozisyon yoğunluğu, 0,2 standart sapma seviyesinden 0,4 standart sapmaya yükselerek risk iştahının arttığına işaret etti. Mevcut dağılım incelendiğinde S&P 500 endeksi 0,3 standart sapmada dengelenirken, Nasdaq 100 endeksine bağlı pozisyonların negatif 0,3 standart sapmada kalmaya devam ettiği görülüyor. Küçük sermayeli şirketleri barındıran Russell 2000 endeksi ise 1,0 standart sapma ile en yoğun pozisyonlanmaya sahne oldu. Küresel ölçekte ise fonlar toplamda 27 milyar dolarlık hisse senedi alımı yaparken, bu tutarın 7 milyar doları Avrupa'ya, 8 milyar doları ise Asya-Pasifik bölgesine yöneldi.

Kritik seviyeler ve emtia piyasasındaki durum

Gelecek dönem projeksiyonlarında, S&P 500 endeksinin 7.600 puanlık kritik teknik eşiğin üzerinde tutunması durumunda, ABD borsalarına 7 milyar dolarlık ek bir sermaye girişinin daha tetiklenebileceği öngörülüyor. Buna karşın, halihazırda yoğun pozisyonlanmanın yaşandığı Avrupa tarafında, özellikle FTSE endeksi öncülüğünde uzun vadeli yatırımların kademeli olarak gevşemesi ve realizasyon dalgasının başlaması ihtimali masada bulunuyor. Sabit getirili menkul kıymetler pazarında net kısa pozisyonda kalmayı sürdüren fonlar kısa vadeli ABD Hazine bonolarını portföylerine eklerken, tek hisseye dayalı kaldıraçlı ETF kanadında NVDA ve SNDK en yüksek girişleri, PLTR ve MU ise net çıkışları gördü. Enerji pazarında ham petroldeki mevcut pozisyonlarını koruyan fonlar değerli metaller tarafında altına karşı ılımlı kalmayı tercih ederken, tarım emtialarında ise şeker kontratlarında yeni bir yükseliş trendine geçti.