Wells Fargo maliyetleri kısıp karı artırdı: 3. çeyrek bilançosunda öne çıkanlar

Wells Fargo 2026'nın 3. çeyreğinde hisse başına 1,87 dolar kar elde ederek 1,85 dolarlık piyasa konsensüsünü geride bıraktı. Buna karşın, 21,87 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam gelir, 22,31 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.

Net faiz marjı beklentileri karşıladı

Wells Fargo'nun net faiz geliri 12,52 milyar dolar ile 12,59 milyar dolarlık tahminlerin hafif gerisinde kalsa da, net faiz marjı %2,43 ile %2,41’lik beklentinin üzerine çıkmayı başardı.

Gelir kırılımı incelendiğinde; kurumsal ve yatırım bankacılığından 5,01 milyar dolar, ticari bankacılıktan ise 3,24 milyar dolar gelir sağlandı. Yatırım bankacılığı ücret gelirleri ise 894 milyon dolar ile piyasa öngörülerinin biraz altında gerçekleşti.

İstihdam azaltıldı, giderler ve karşılıklar düştü

Wells Fargo'nun faiz dışı giderleri, 13,87 milyar dolarlık beklentiden daha iyi bir performans sergileyerek 13,74 milyar dolara geriledi. Banka, giderlerdeki bu %1'lik düşüşü; çalışan sayısındaki %8’lik azalmaya ve gerileyen kıdem tazminatı maliyetlerine bağladı.

Kredi kalitesi tarafında da görünüm olumluydu. 1,14 milyar dolar olması beklenen kredi zarar karşılıkları 1,03 milyar dolarda kaldı. Net kredi zararları da 983 milyon dolar ile 1,05 milyar dolarlık tahmini aşmadı.

Son çeyrek için güçlü faiz geliri sinyali

Bu dönemde Wells Fargo'nun ortalama mevduatı 1,48 trilyon dolar, ortalama kredileri ise 1,03 trilyon dolar olarak kaydedildi ve her iki kalem de beklentilerin sınırında kaldı.

İleriye dönük projeksiyonlarında Wells Fargo, son çeyrekte yaklaşık 13 milyar dolar net faiz geliri hedeflediğini duyurdu. Bu öngörü, piyasanın 12,86 milyar dolarlık beklentisini geride bıraktı. Banka ayrıca, yıl geneli için belirlenen 50 milyar dolara yakın net faiz geliri hedefini koruduğunu teyit etti.