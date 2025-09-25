Wells Fargo: Mevcut borsa rallisi yapay zekayla tetiklenen değişikliklerin sonucu

Wells Fargo'nun baş hisse senedi stratejisti Ohsung Kwon, CNBC'ye verdiği son röportajda, yapay zeka öncülüğündeki boğa piyasasının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve önümüzdeki dönemde önemli bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti.

Kwon, "Bu spekülatif bir çılgınlık değil. Günümüzde teknoloji harcamaları tarihsel zirvelerin çok altında, bu da döngünün büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor" dedi.

Kwon, yarı iletkenler ve donanımı kapsayan teknoloji ekipmanı harcamalarının şu anda ABD GSYH'sının sadece %2,0'sini oluşturduğunu ve bu rakamın 2000 yılındaki dot-com patlaması sırasında ulaştığı %2,9'luk zirvenin çok altında olduğunu belirtiyor. Bu seviyeye ulaşmak için, harcamaların GSYİH büyümesinin üzerine %47 artması gerekecek.

Yine de Kwon, AI ile ilgili sermaye harcamalarının hızının iki ucu keskin bir kılıç haline gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. 2026 sonuna kadar S&P 500 endeksinin 7.200 puana ulaşacağına dair iyimser hedefini korurken, aşırı AI sermaye harcamaları veya daha derin bir ekonomik yavaşlamanın bu görünümü tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kwon, "AI'ya ağırlık veriyoruz, piyasa ağırlıklı savunma sektörlerine ve döngüsel sektörlere ise daha az ağırlık veriyoruz" dedi. Bir başka faiz indiriminin düşüşe neden olabileceğini ekleyen Kwon, yatırımcıların şu anda ekonomik gücü hisse senetleri için iyi bir haber olarak gördüklerini belirtti.