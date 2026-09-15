Wells Fargo'dan yapay zeka çıkışı: Koordineli yavaşlama olası değil

Wells Fargo, yapay zeka sektörüne yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Banka, sektör liderlerinden gelen durdurma çağrılarına rağmen yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden süreceğini öngördü.

Rekabet yavaşlamaya izin vermiyor

Wells Fargo'ya göre yapay zeka alanındaki yoğun rekabet, olası bir yavaşlamanın önündeki en büyük engel. Teknoloji devleri arasında devam eden yarış ve milyarlarca dolarlık yatırımlar nedeniyle hiçbir şirketin gönüllü olarak geri adım atması beklenmiyor.

Banka, tek bir şirketin çalışmalarını durdurmasının doğrudan pazar payı kaybı anlamına geleceğini ve bu nedenle ortak bir karar alınmasının gerçekçi olmadığını vurguladı.

Güvenlik endişelerine rağmen yatırımlar sürüyor

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle yapılan çağrıların haklı endişelere dayandığı ancak ticari gerçeklerin daha ağır bastığı ifade edildi. Yapay zeka projelerinin şirketler için stratejik öncelik haline geldiği ve bu nedenle durdurulmasının pek mümkün olmadığı belirtildi.

Wells Fargo, düzenleyici kurumların atabileceği adımların yakından takip edilmesi gerektiğini, ancak sektörün kendi inisiyatifiyle koordineli bir yavaşlamaya gitmesinin mevcut koşullar altında düşük ihtimal olarak değerlendirildiğini kaydetti. Banka, yapay zeka gelişiminin güvenlik tartışmalarına rağmen önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini öngördü.