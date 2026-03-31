Wolfe Research'ten S&P 500 tahmini: Yüzde 5 düşüş riski var

Wolfe Research, artan savaş kaynaklı risklerin küresel piyasalarda baskı yarattığını ve hisse senetlerinde aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini bildirdi. Kurum, mevcut koşullarda piyasada net bir dip seviyesinin henüz oluşmadığını değerlendirdi.

Analize göre, S&P 500 endeksinin değerlemesinin ileriye dönük kazançlara (F/K) göre yaklaşık 18 kat seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor. Bu durum, endekste yaklaşık %5 oranında ek düşüş potansiyeline işaret ediyor.

Kısa vadede yatırımcı duyarlılığının zayıf seyrettiği belirtilirken, uzun vadeli kazanç görünümünün ise güçlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.