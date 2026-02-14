WSJ: Küresel yatırımcılar ABD varlıklarında riskten korunmaya yöneliyor

Küresel yatırımcılar, ABD piyasalarına yönelik stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Wall Street Journal haberine göre, son dönemde ABD varlıklarında satış beklentileri artsa da yatırımcıların tamamen satışa yönelmek yerine portföylerini dalgalanmalara karşı koruma eğilimi gösterdiği belirtildi.

ABD dolarının son bir yılda yaklaşık yüzde 8 değer kaybetmesi ve son yılların dip seviyelerine gerilemesi, piyasalarda önemli bir değişim sinyali olarak değerlendirildi. Diğer yandan yabancı yatırımcıların ABD hisse senetleri ve uzun vadeli tahvillere toplam yatırımı 36 trilyon dolara ulaştı.

ABD tahvillerine ilgi sürüyor

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, yabancı yatırımcıların ABD devlet tahvillerine ilgisi devam ediyor. Kasım ayı itibarıyla yabancıların elindeki ABD devlet tahvilleri 9,4 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte son bir yılda alımlar 422 milyar dolar olurken, önceki yıl kaydedilen 641 milyar dolarlık seviyenin altında kaldı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların ABD hisse senetlerine ilgisi de güçlendi. Kasım ayına kadar olan bir yıllık süreçte yabancılar 689 milyar dolarlık ABD hissesi satın aldı. Bir önceki yıl bu tutar 197 milyar dolar seviyesinde kalmıştı.

Avrupa fonları temkinli

Danimarka Merkez Bankası verileri, Avrupa merkezli yatırımcıların ABD varlıklarına yönelik daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösterdi. Danimarka’daki emeklilik fonları ve hayat sigortası şirketleri, dolar varlıklarını dalgalanmalara karşı güvence altına alma oranını yılbaşındaki yüzde 61 seviyesinden yıl sonunda yüzde 71’e çıkardı.

Danimarkalı emeklilik fonu AkademikerPension, 100 milyon dolarlık ABD devlet tahvili satacağını açıklarken, şirket tahvillerinde de satış gerçekleştirdi. PFA adlı fon ise portföyündeki ABD devlet tahvillerini azaltarak, yerel para birimi cinsinden tahvillere yöneldi.

Çin ve Norveç’in pozisyonu dikkat çekiyor

Çin’in resmi verilerine göre, ABD devlet tahvili varlıkları 2008 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ancak Çin’in Belçika gibi finans merkezleri üzerinden ve devlet bankaları aracılığıyla alım yaparak gerçek pozisyonunu gizlediği, toplam varlıkların 1 trilyon doların üzerinde olabileceği de ifade ediliyor.

Öte yandan Norveç Varlık Fonu, yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık varlığı yönetirken ABD teknoloji hisselerindeki yatırımlarını korudu. Küresel endekslerde ABD şirketlerinin yüksek ağırlığa sahip olması nedeniyle büyük ölçekli portföy değişikliklerinin zaman aldığı belirtiliyor.