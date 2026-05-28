WSJ: Yapay zekâ çılgınlığı çip hisselerinde 5,7 trilyon dolarlık ralli yarattı

Wall Street Journal’ın haberine göre, yapay zekâya yönelik küresel yatırım iştahı çip üreticilerinde tarihi bir ralliye yol açtı. Özellikle hafıza çipleri, GPU’lar ve veri merkezi işlemcilerine yönelik talep patlamasıyla birlikte sektör hisseleri 2026’nın ilk aylarında rekor seviyelere ulaştı.

PHLX Semiconductor Index, yılın ilk 100 işlem gününde tarihinin en güçlü performansını sergilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 82 yükseldi. Böylece önceki rekor olarak görülen 1995 dönemi performansı da aşılmış oldu.

Çip şirketlerinde dev değer artışı

Küresel çip şirketlerinin toplam piyasa değerindeki artış yaklaşık 5,7 trilyon dolara ulaştı.

Bu süreçte Sandisk hisseleri yıl başından bu yana yüzde 570 yükselirken, Intel hisseleri üç kattan fazla değer kazandı. Samsung Electronics, Micron Technology ve SK Hynix ise 1 trilyon dolar değerlemeyi aşan şirketler arasına katıldı.

Advanced Micro Devices’in piyasa değeri de JPMorgan Chase’i geride bıraktı.

Analistler, yapay zekâ yatırımlarına yönelik iyimserliğin ABD-İran savaşı döneminde yaşanan piyasa düşüşlerini büyük ölçüde tersine çevirdiğini belirtiyor.

Güney Kore’de işlem gören SK Hynix hisseleri çarşamba günü yüzde 9,3 yükselirken, Micron hisseleri de yüzde 3,6 artış gösterdi.

Hafıza çipi kıtlığı fiyatları patlattı

Piyasadaki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak küresel hafıza çipi kıtlığı gösteriliyor.

CPU, GPU ve hafıza çipleri dahil olmak üzere neredeyse tüm kategorilerde talep hızla artarken, özellikle yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan ileri seviye işlemcilere yönelik kapasite baskısı dikkat çekiyor.

Nvidia’nın B200 işlemcilerinin saatlik kiralama maliyeti son üç ayda yaklaşık iki katına çıktı. Saatlik kiralama fiyatı 2,66 dolardan 5,27 dolara yükseldi.

Oyun sistemleri ve yapay zekâ altyapılarında kullanılan DDR5 hafıza çiplerinin spot fiyatları da kasım ayından bu yana iki katından fazla arttı.

Uzmanlara göre yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşması CPU pazarını da yeniden canlandırmaya başladı.

Intel’in yapay zekâ odaklı veri merkezi satışlarının beklentileri aşmasının ardından şirket hisseleri nisanda yüzde 20 yükseldi. Şirketin veri merkezi gelirleri 5,1 milyar dolara ulaştı.

Nvidia ise geçen hafta gelir ve kâr tarafında yeni rekor açıkladı.

Teknik göstergeler aşırı yükselişe işaret ediyor

Analistler, çip hisselerindeki rallinin teknik göstergelerde de dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirtiyor.

PHLX Semiconductor Index’in hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının oldukça üzerine çıkması, piyasanın aşırı güçlü momentum taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

Yapay zekâ altyapısına yönelik özel piyasa anlaşmaları da hız kesmeden devam ediyor. PitchBook verilerine göre 2025’in son çeyreğinde yapay zekâ altyapısına yönelik özel anlaşmaların büyüklüğü 80 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son yılların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Bununla birlikte bazı uzmanlar anlaşma büyüklüklerinde yavaşlama işaretlerinin görülmeye başladığını belirtiyor.

“İyimserlik test edilebilir”

HB Wealth baş stratejisti Gina Martin Adams, yatırımcı iyimserliğinin önümüzdeki aylarda sınanabileceğini söyledi.

Adams’a göre Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ harcamalarını azaltması halinde sektördeki ivme zayıflayabilir.

Daha düşük işlem gücü gerektiren yeni nesil yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve olası politika değişikliklerinin de çip hisseleri üzerinde baskı yaratabileceği ifade ediliyor.

Buna rağmen bazı yatırımcılar sektör hisselerinin mevcut yükselişe karşın hâlâ pahalı olmadığını düşünüyor.

Çip şirketlerinin ortalama fiyat/kazanç oranı önümüzdeki 12 aylık tahmini kârlara göre yaklaşık 26 seviyesinde bulunuyor. Bu oran 10 yıllık ortalama olan 21’in üzerinde olsa da dot-com balonu dönemindeki zirvelerin altında kalıyor.

Uzmanlar, mevcut rallinin dot-com döneminden temel bir fark taşıdığı görüşünde birleşiyor. Dot-com balonunda birçok şirketin kâr üretmediğine dikkat çekilirken, bugünkü çip şirketlerinin güçlü gelir ve kârlılık artışı sağladığı vurgulanıyor.

Micron hisseleri önümüzdeki 12 aylık tahmini kârlara göre yaklaşık 10 F/K oranıyla işlem görürken, S&P 500 şirketlerinin ortalama F/K oranı yaklaşık 22 seviyesinde bulunuyor.