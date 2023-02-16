Yabancı 2 işlem gününde 130.5 milyon dolarlık alım yaptı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta sadece iki gün işlem yapılan ve yüzde 9,85 düşen Borsa İstanbul’da net 130.5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 10 Şubat haftasında net 130,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Şubat itibarıyla 24 milyar 873,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Şubat'ta 23 milyar 924,2 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 292,6 milyon dolardan 1 milyar 302,3 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları da 78,7 milyon dolardan 76,7 milyon dolara geriledi.