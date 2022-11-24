Yabancı 3 haftadır borsaya geliyor

ŞEBNEM TURHAN

Rallisini birkaç gün ara verse de aylardır sürdüren Borsa İstanbul’a son üç haftadır yabancı yatırımcı giriş yapıyor. Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta borsada net 56.5 milyon dolar alım yaptı. Kasımın ilk üç haftasında ise yabancının borsaya girişi 211 milyon dolar seviyesine çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 56.5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 20.5 milyon dolarlık DİBS sattı. Yabancı yatırımcıların 11 Kasım itibarıyla 23 milyar 773,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Kasım'da 23 milyar 650,5 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 196,4 milyon dolardan 1 milyar 187,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 102,7 milyon dolardan 106 milyon dolara yükseldi. 14 - 18 Kasım haftasında, toplam yabancıların haftalık işlemleri 39 milyon dolarlık net alışa işaret etti.

Yılbaşından beri ise 18 Kasım ile biten hafta itibarıyla hisse senedi ve DİBS'te sırasıyla 3 milyar 511 milyon dolarlık ve 2 milyar 120 milyon dolarlık net satışlar hesaplanırken, ŞBŞ'de ise 3 milyon dolarlık net satışla birlikte toplam 5 milyar 633mn dolarlık çıkış görüldü. 18 Kasım ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.