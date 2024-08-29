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Yabancı 4 hafta sonra hissede alışa döndü

Yabancı yatırımcı, 4 hafta aranın ardından Borsa İstanbul'da alım tarafına geçerken; geçen hafta 66 milyon dolarlık net hisse alışı yaptı. Öte yandan yabancılar geçen hafta, net 1 milyar dolar tahvil sattı.

Haber Merkezi
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Yabancı 4 hafta sonra hissede alışa döndü
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 23 Ağustos haftasında 66 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 363 milyon dolar oldu.

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Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,5 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 405,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 21,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34,84 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 846,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 153,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 614,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 106,4 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 393 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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