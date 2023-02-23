Yabancı 9.2 milyon dolarlık hisse aldı

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 9.2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38.7 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri ve 300 bin dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.

Böylece yabancı yatırımcıların 10 Şubat itibarıyla 23 milyar 924,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Şubat'ta 25 milyar 472,3 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 302,3 milyon dolardan 1 milyar 282,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 76,7 milyon dolardan 76,3 milyon dolara geriledi.