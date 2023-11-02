Yabancı çıkışı devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Ekim haftasında 67,7 milyon dolar hisse satışı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 10,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları 7,6 olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 2,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 620,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 75,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 187,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 307,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 58,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.