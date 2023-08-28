Yabancı geri dönmeyi değerlendiriyor

Beklentilerin çok üzerindeki faiz artışının ardından uluslararası yatırımcılar seçimlerin ardından başlayan rasyonel politikalara dönüşün devamı koşuluyla Türkiye piyasalarına geri dönmek konusunda oldukça hevesli görünüyor.

TL geçen hafta 250 baz puan beklentisine rağmen bunun üç katı gerçekleşen faiz artışı sonrası dolar karşısında kazanımlarını bir ara yüzde 7'nin üzerine kadar çıkardı.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için ise iki kritik adımı daha önümüzdeki ay atmayı planlıyor. Eylül ayında önce uzun vadeli tahminleri ekonomik tahminleri içeren orta vadeli program (OVP) açıklanacak ardından ise uluslararası yatırımcı görüşmeleri hız kazanacak.

Ortodoks politikalara dönüş heyecan yarattı

Uzun süredir Türkiye'ye şüphe ile bakan ve Türk varlıklardan uzak duran yabancı yatırımcılar bugünlerde ise ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönüş adımlarından heyecan duyuyor. Reuters'ın görüştüğü beş yabancı yatırımcı da Türkiye pozisyonlarını artırmayı planladığını söylüyor.

Yatırımcılara geçen hafta gönderilen bir davetiyeye göre ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcılara 19 Eylül'de New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde görüşecek.

Londra'da merkezli Abrdn'den Viktor Szabo, "Faiz artırım kararlarıyla yaptıkları hataları düzeltiyorlarmış gibi görünüyor" dedi. New York Van Eck Gelişen Piyasalar Hisse Stratejisi ekibinden Ola El-Shawarby ise Türkiye'de aldıkları pozisyon için "genel tablo konusunda daha rahat olmaya başladık" dedi.

Şimşek New York'ta planlanan görüşmeler sonrasında Fas'ta IMF toplantıları, son çeyrekte Londra yatırımcı toplantısı planlıyor. Yıl bitmeden Japonya, Singapur ve Hong Kong gibi Asya finans merkezleri de hedefler Şimşek'in hedefleri arasında. ABD'deki yatırımcı toplantısı sırasında Erdoğan da Birleşmiş Milletler toplantısı için New York'ta olacak.

Los Angeles'taki varlık yöneticisi TCW'nin EM ülke araştırmaları başkanı Blaise Antin, "Uluslararası yatırımcılar üzerinde kalıcı etki için politika faizlerini daha da artırmak zorunda kalacaklar. Esas soru Erdoğan'ın (faiz artışlarına) yola devam etmeleri için yeşil ışık yakıp yakmadığı" dedi.

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar son iki ayda yabancılar 2 milyar dolara yakın hisse senedi pozisyonu artırdı. Ancak Hazine verilerine göre 10 yıl önce TL cinsi iç borç stokunun %25'ini finanse eden yabancı yatırımcısının bu piyasadaki güncel payı sıfıra yakın.

Hazine'nin TL cinsi iç borç stoku büyüklüğü bu yılın ilk yarısı sonu itibarıyla 2.6 trilyon TL yani yaklaşık 100 milyar dolar. Bu piyasanın tekrar eski oranlara yıllar içinde gelmesi 25 milyar dolarlık bir yurtdışı yerleşik portföy girişi potansiyeli anlamına geliyor.

Bankacılara göre yabancı yatırımcılar bugün hala TL cinsi Hazine tahvilini bir yatırım aracı olarak görmekten "çok uzak". Ancak rasyonel politikalarla önümüzdeki yıl bunun değişme potansiyeli taşıdığını söyleyenler de son dönemde artmış durumda.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, "Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını portföylerine eklemeye başlamaları için zemin her zamankinden daha müsait" dedi.