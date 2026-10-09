Yabancı Japonya hisselerinde spotta alıma, vadelide satışa yöneldi

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Japan Exchange Group tarafından açıklanan veriler, yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerine yönelik spot alımlarını sürdürürken vadeli piyasalarda satış yönünde pozisyon aldığını ortaya koydu.

Spot piyasada 956 milyar yenlik net alım

Yabancı yatırımcılar, 2 Ekim haftasında Japon hisse senedi endeks vadeli kontratlarında 2,24 trilyon yenlik rekor net satış gerçekleştirirken, spot piyasada 956 milyar yenlik net alım yaptı.

Spot ve vadeli piyasalar birlikte değerlendirildiğinde toplam net satış yaklaşık 1,28 trilyon yen oldu.

İşlemler, Japon hisse senetlerindeki yükselişin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Analistler: Satışlar riskten kaçış anlamına gelmeyebilir

Swissquote Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, spot ve vadeli piyasalar arasındaki ayrışmanın Japon hisselerine yönelik ilginin tamamen kaybolmasından ziyade, yükselişin bundan sonraki aşamasına ilişkin temkinli yaklaşımı yansıttığını söyledi.

Özkardeşkaya, özellikle yapay zekâ ve yarı iletken sektöründeki şirketlerin finansal sonuçlarının mevcut yükselişi desteklemesi gerektiğini belirtti.

Japonya'da bilanço sezonu başlarken, bellek üreticisi Kioxia Holdings'in bu ay sonunda açıklayacağı finansal sonuçlar takip edilecek.

Özkardeşkaya ayrıca ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlerin sonuçlarının yapay zekâ sektörüne ilişkin beklentileri de gündeme getirebileceğini ifade etti.

Vadeli işlemlerdeki satışlar pozisyon ayarlaması olabilir

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Kıdemli Yatırım Stratejisti Kohei Onishi, piyasalardaki hareketlerin riskten kaçış eğiliminde ani bir artıştan çok, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlemesinden kaynaklandığı görüşünü dile getirdi.

Onishi, ABD'deki ara seçimlerin yarattığı belirsizliğin yatırımcıları pozisyon ayarlamaları yapmaya daha fazla yönelttiğini söyledi.

İngiltere merkezli Japonya hisse senedi analisti Pelham Smithers ise vadeli işlemlerdeki satışların bir bölümünün temettü dönemine ilişkin işlemlerle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Smithers'a göre, yabancı aracı kurumların eylül ayındaki temettü hakkı kullanım döneminin ardından spot hisse senedi alması ve bu pozisyonları vadeli kontrat satarak koruma altına alması, vadeli piyasalardaki satışları kısmen açıklayabilir.