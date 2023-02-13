Yabancı ocakta 674.5 milyon dolar satış yaptı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul’da geçen ay yabancı yatırımcılar 674.5 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Yıla düşüşle başlayan Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüzde 9,67 kayıp yaşamıştı. Borsa İstanbul verilerine göre de geçen ay yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 48 milyar 327.5 milyon dolarlık alış ve 49 milyar 2.1 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlem hacmi 97 milyar 329.6 milyon dolar seviyesinde oluştu.

Yılın ilk ayında yabancı yatırımcıların net işlemlerinde en fazla satış yaptığı hisse 92.1 milyon dolarla Tüpraş oldu. Tüpraş’ı 53.8 milyon dolarlık net satışla Pegasus izlerken yabancı yatırımcılar 41.2 milyon dolarlık da Tofaş hissesi sattı. Gübretaş’ta 32.2 milyon dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcılar 26 milyon dolarlık da Kardemir hissesi sattılar. Yabancı yatırımcıların Türk Telekom’da 24.8 milyon dolar, Koza Anadolu Metal hisselerinde 15.7 milyon dolar, Odaş Elektrik’te 13.3 milyon dolar ve Vakıfbank’ta 12.3 milyon dolar net satışları dikkat çekti.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcıların nette en fazla alım yaptığı hisselerin başında 314.1 milyon dolarlık işlemle Erdemir geldi. Onu 116.8 milyon dolarla Akbank, 91.2 milyon dolarla Yapı Kredi, 81.7 milyon dolarla Turkcell, 74.4 milyon dolarla Sabancı Holding, 53.1 milyon dolarla BİM, 41.2 milyon dolarla Garanti Bankası, 39.8 milyon dolarla Arçelik ve 25.5 milyon dolarla yeni halka arz şirketi Astor Enerji izledi.