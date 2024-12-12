Yabancı yatırım kuruluşları gözünü TL’ye dikti

Pinebridge Investments ve T. Rowe Price Group fon yöneticileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikalarının Türk Lirası’nı 2025 yılında gelişmekte olan piyasaların para birimleri içinde en iyi yatırım tercihi olarak görüyor.

T. Rowe Price Stratejisti ve Portföy yöneticisi Wenting Shen, “TL uzun pozisyonlar, Haziran 2024’ten bu yana bazı varlık portföylerimizde önemli bir carry trade oldu. Ani değer kaybının ardından yakın zamanda pozisyona ekleme yaptık. Bu işlemin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Pinebridge Gelişmekte Olan Piyasalara Sabit Gelir Eş Başkanı Anders Faergemann’a göre, Türkiye’nin para birimi ve borcu Trump’ın ikinci döneminde gümrük vergisi tehdidinden çok az etkilenecek.

Faergemann, “Hâlâ TL’nin zayıflayacağını veya değer kaybedeceğini iddia edebilirsiniz, ancak bu ölçülü bir hızda olacak. TCMB faiz oranlarını düşürürken, belki de tahvillere de bakmanız gerektiğini tartışabilirsiniz” dedi.

Türk Lirası, Donald Trump’ın kasım ayında ABD başkanlık seçimlerini kazandığının netleşmesiyle en çok yükselen gelişmekte olan piyasa para birimi oldu. Hedge fonlar, kamu bankalarının verdiği destek ve cazip getiri beklentisinden cesaret alarak TL’ye yöneldi.