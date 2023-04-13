Yabancı yatırımcı 74.7 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 74.7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 13.3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri ve 8.4 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri aldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 31 Mart itibarıyla 24 milyar 408,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Nisan'da 24 milyar 763,6 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 243 milyon dolardan 1 milyar 225 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 67,2 milyon dolardan 75,2 milyon dolara yükseldi.