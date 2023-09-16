Yabancı yatırımcı gelirse nereye gelir?

Üzeyir DOĞAN

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı



Borsa İstanbul’da son aylardaki sert yükselişin ardından geçtiğimiz hafta dalgalı ve hafif aşağı yönlü bir seyir izledik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz” açıklaması ile ilk olarak bankalarda sert sayılabilecek bir düzeltme yaşadık. Satışlar sonrasında diğer sektörleri de içine aldı.

Haftaya 8.400 civarından başlayan endeks hafta içinde en düşük 7.797 puanı gördükten sonra gelen tepki alımlarının etkisi ile yeniden 8.000 puanın üzerine çıktı. Gelen bu satışlara karşın endeksin haftayı 8.000 puan civarında kapatmış olması endeksin gücünün korunduğunu gösterdi.

Ekonomideki yavaşlama beklentisi ve büyümenin esas dinamiklerinden biri olan kredi büyümesinin yavaşlayacağına dair oluşan beklentiler satışlardaki ana etken olurken, son dönemde yurt dışı kurumlardan gelen olumlu açıklamalar ve yabancı sermaye girişlerinin başlayabileceğine dair açıklamalar endeksi desteklemeye devam ediyor.

Bu bağlamda hafta sonu Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın New York’tan başlayacak yatırımcı turu sonrası verilecek mesajlar gelecek haftanın önemli beklentilerinden biri olacaktır. Olası bir yabancı yatırımcı girişinde hem likidite hem de iyi bilmelerinden dolayı endekste ağırlığı yüksek bankalar, holdingler, perakende, otomotiv gibi sektörler daha ön planda olabilir.

Bu haftanın önemli başlıklarından biri de 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Hatırlanacak olursa ağustos ayındaki toplantıda TCMB sürpriz bir şekilde 750 baz puanlık bir artış gerçekleştirmişti. Bununla birlikte yeni faizlerini de “Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir” cümlesi ile ifade etmişti. Bu nedenle bu toplantıda bir faiz artışı olacağına kesin gözüyle bakılırken, beklentiler ağırlıklı olarak 500 baz puan civarında yoğunlaşıyor. Bizim beklentimiz de 500 baz puandan az olmamak kaydıyla faiz artışına devam edileceği ve toplantı notunda yeni faiz artışlarının olabileceğinin mesajının korunması şeklinde.

Son faiz artışlarında da gördüğümüz üzere piyasada faiz artışlarının ekonomiyi yavaşlatma etkisinden daha çok normalleşme ve risk primini azaltıcı etkisi fiyatlanıyor. Bu nedenle piyasa beklentisini karşılayacak ya da üzerinde gerçekleşecek bir faiz artışının Borsa İstanbul’daki yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz. Endeks tarafında ise geçtiğimiz haftaki satışlara karşın 8.000 puan civarında gerçekleşen kapanışları yukarıda da bahsettiğimiz gibi endeksin gücünü koruduğu şeklinde değerlendiriyoruz.

Bununla birlikte yeni stop loss seviyesi olarak geçtiğimiz hafta gördüğümüz en düşük seviye olan 7.800’ü baz alıyoruz. Bu seviyenin altında olacak kapanışlar endeksteki baskının artmasına neden olabilir. Diğer taraftan hafta içinde endeks 8.200 üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilecek olur ise önceki zirvenin de aşılacağı yeni bir yükseliş hareketinin başlayacağını düşünüyoruz. Bu durumda hedef olarak son yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 9.000 civarı hedeflenebilir.