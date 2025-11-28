Yabancı yatırımcı Japon hisselerinde satış yaptı

Japonya’ya ilişkin sermaye akışı verileri, 22 Kasım’da sona eren haftada yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde yeniden net satıcı konumuna geçtiğini gösterdi. Yabancılar, söz konusu haftada 348,7 milyar yen tutarında net hisse satışı yaptı. Bir önceki hafta ise 1 trilyon 21,0 milyar yen net alım gerçekleştirilmişti.

Aynı dönemde yabancıların Japon tahvillerinde 277,3 milyar yen, kısa vadeli bonolarda ise 679,2 milyar yen net satış yaptığı görüldü.

Talep güçlü seyrini korudu

Japon yatırımcılar tarafında ise yurt dışı varlıklara yönelik talep güçlü seyrini korudu. Yatırımcılar, 16–22 Kasım haftasında yabancı tahvillerde 576,5 milyar yen net alım yaptı. Bir önceki haftada bu tutar 354,2 milyar yen seviyesindeydi. Japon yatırımcıların aynı dönemde yabancı hisselerde 276,9 milyar yen net alım, kısa vadeli yabancı bonolarda ise 320,7 milyar yen net satış yaptığı kaydedildi.

Tahvilde alış, bonoda satış

Veriler, 9–15 Kasım haftasında yabancı yatırımcıların Japon tahvillerinde 961,9 milyar yen net alım yaptığına, kısa vadeli Japon bonolarında ise 389,4 milyar yen net satış gerçekleştirdiğine işaret etti.

Japon yatırımcılar aynı hafta yabancı hisselerde 183,3 milyar yen, tahvillerde 354,2 milyar yen net alım yaparken, kısa vadeli bonolarda 78,9 milyar yen alım gerçekleştirdi. 2–8 Kasım döneminde ise Japon yatırımcıların yabancı hisselerde 424,3 milyar yen net satış, tahvillerde 566,3 milyar yen net alım ve kısa vadeli bonolarda 256,6 milyar yen alım yaptığı görülmüştü.