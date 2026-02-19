Yabancı yatırımcı, Japonya hisselerine güçlü giriş yaptı

Yabancılar söz konusu dönemde 1 trilyon 424,2 milyar yen tutarında net hisse alımı yaptı. Önceki hafta alımlar 591,4 milyar yen seviyesindeydi.

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar Japon tahvillerinde ise 393 milyar yenlik net satış yaptı. Kısa vadeli bono tarafında ise 234,8 milyar yenlik net alım kaydedildi. Önceki hafta tahvillerde 459,2 milyar yen, bonolarda ise 1 trilyon 309,9 milyar yenlik net işlem gerçekleşmişti.

Japon yatırımcıların yurt dışı işlemlerine bakıldığında ise daha temkinli bir tablo öne çıktı. Japon yatırımcılar 14 Şubat haftasında yabancı tahvillerde 489,5 milyar yenlik net satış yaparken, bir önceki hafta bu kalemde 359,5 milyar yenlik satış gerçekleşmişti. Yurt dışı hisse senetlerinde 25,8 milyar yenlik net satış yapılırken, bonolarda 506 milyar yenlik çıkış kaydedildi.