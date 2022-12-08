Yabancı yatırımcıdan 15 haftanın en güçlü girişi

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da net alıcı pozisyonlarını 5’inci haftaya taşıdı ve 2 Aralık haftasındaki 339.7 milyon dolarlık net alımıyla son 15 haftanın en güçlü girişini gerçekleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar son 5 haftada 574.88 milyon dolarlık net alım yapmış oldu.

Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında net alıcı olsa da geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde 36.3 milyon dolar net satış yaptı. 25 Kasım haftasındaki düşük alımı olsa da yabancı yatırımcılar DİBS’te son haftalarda net satıcı pozisyonundalar. Böylece yabancı yatırımcıların 25 Kasım haftasındaki 25 milyar 717,3 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stoku geçen hafta 26 milyar 740,1 milyon dolara yükseldi.

Yabancının DİBS stoku 25 Kasım'daki 1 milyar 215,7 milyon dolardan geçen hafta 1 milyar 186,5 milyon dolara geriledi. Şirket borçlanma senetlerinde ise 105.8 milyon dolardan 104.6 milyon dolara düşüş oldu. Geçen hafta yabancı menkul kıymetlerde net 302.4 milyon dolar alım gerçekleştirdi.