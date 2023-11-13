Yabancı yatırımcıdan 492,7 milyon dolarlık satış

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar Ekim ayında 40 milyar 537 milyon 892 bin 307 dolar tutarında alım yaparken, 41 milyar 30 milyon 582 bin 950 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 492 milyon 690 bin 643 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 81 milyar 568 milyon 475 bin 257 dolar olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk 10 ayında yabancıların alım işlemleri 335,3 milyar dolar, satım işlemleri 337,6 milyar dolar olurken, net 2,25 milyar dolar satım gerçekleşti.

Yabancılar aynı ayda 65 milyon 421 bin 375 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 117 milyon 189 bin 553 dolar satış yaptı.

Böylece, yabancıların Pay Piyasası ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı toplam alım işlemleri 40 milyar 603 milyon 313 bin 682 dolar, satım işlemleri 41 milyar 147 milyon 772 bin 503 dolar olurken, toplam net satış 554 milyon 458 bin 821 dolar olarak belirlendi.