Yabancı yatırımcıdan gelişen ülke piyasalarına 18,8 milyar dolarlık giriş

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, yabancı yatırımcılar temmuz ayında gelişmekte olan ülke portföylerine net 18,8 milyar dolar yatırım yaparak iki aylık çıkış serisini sona erdirdi.

Gelişmekte olan piyasalardan mayıs ayında 25,2 milyar dolar, haziran ayında ise 18 milyar dolar net yabancı yatırımcı çıkışı yaşanmıştı.

Temmuz ayındaki toparlanmaya borçlanma araçları öncülük etti. Gelişmekte olan ülke tahvillerine 26,7 milyar dolar net giriş gerçekleşirken, hisse senedi piyasalarından 7,8 milyar dolar çıkış kaydedildi.