Yabancı yatırımcıdan Japon tahvillerinde 20 yılın en büyük satışı

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Küresel fonlar, Japon yeni üzerindeki değer kaybının Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını daha hızlı sıkılaştırabileceği beklentisini güçlendirmesiyle, temmuz ayında kısa ve orta vadeli Japon devlet tahvillerinde son 20 yılın en büyük net satışını gerçekleştirdi.

Japan Securities Dealers Association verilerine göre, 2 ve 5 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinde yabancı yatırımcıların net satışı 1,28 trilyon yen oldu. Bu, Temmuz 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık net satış olarak kaydedildi.

Buna karşılık yabancı yatırımcılar, vadesi 10 yılın üzerinde olan Japon devlet tahvillerinde 889,8 milyar yen net alım yaptı.

Yen zayıflığı faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Japon yeni temmuz sonunda dolar karşısında 1986'dan bu yana en zayıf seviyesine gerilerken, Japonya ile ABD döviz piyasasına ortak müdahalede bulundu.

Japonya Merkez Bankası 31 Temmuz'daki toplantısında politika faizini sabit tutarken, Başkan Kazuo Ueda eylül ayında faiz artışı ihtimaline işaret etmişti.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities kıdemli sabit getirili menkul kıymetler stratejisti Keisuke Tsuruta, temmuz ayında BOJ'un faiz artırım döngüsünü hızlandıracağı beklentilerinin güçlendiğini ve yenin zayıflamaya devam ettiğini belirterek, bu beklentilerin kısa ve orta vadeli tahvillerdeki net satışlarda önemli rol oynamış olabileceğini söyledi.