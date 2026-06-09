Yabancı yatırımcılar, ABD tahvillerine ilgilerini artırdı

Verilere göre, yabancı yatırımcılar haziran başında en son ihraç edilen iki yıllık tahvillerden 9,92 milyar dolarlık alım yaptı. Bu rakam, nisan sonundaki ihalede gerçekleşen 9,16 milyar dolarlık alımın üzerinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar ayrıca beş yıllık tahvillerden 8,95 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi; bu tutar, nisandaki 8,42 milyar dolara kıyasla yüzde 6,3 artışa işaret etti.

Ancak yurt dışı yatırımcılar, yedi yıllık tahvil alımlarını haziranda nisandaki 5,82 milyar dolardan 5,65 milyar dolara çekti.

Hazine, ihalelerde toplam 79 milyar dolarlık iki yıllık, 80 milyar dolarlık beş yıllık ve 50 milyar dolarlık yedi yıllık tahvil arz etti.