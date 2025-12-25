Yabancı yatırımcılar Japon hisselerinde yeniden satıcı oldu

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar Japon tahvillerinde 46,2 milyar yenlik net satış yaparken, hazine bonolarında 1 trilyon 041,7 milyar yenlik net alım kaydetti. Bir önceki hafta yabancıların tahvil alımları 1 trilyon 406,5 milyar yen, hisse alımları ise 214,2 milyar yen olmuştu.

Japon yatırımcıların yurt dışı yatırımlarına bakıldığında ise 20 Aralık haftasında yabancı tahvillerde 103,0 milyar yenlik net alım görüldü. Bu rakam, önceki haftadaki 355,8 milyar yenlik net alımın altında kaldı. Aynı hafta Japon yatırımcılar yabancı hisse senetlerinde 204,5 milyar yenlik net satış yaparken, yabancı bonolarda 88,7 milyar yenlik net satış gerçekleştirdi.