Yabancı yatırımcıların Japon tahvil alımı 8 ayın zirvesinde

Japonya Maliye Bakanlığı’nın Perşembe günü açıkladığı öncü verilere göre, yabancıların net alımı 1,41 trilyon yen (9,1 milyar dolar) oldu. Bu rakam, 11 Nisan’da sona eren haftadan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Talep, 11 Aralık’ta düzenlenen 20 yıllık tahvil ihalesinde de kendini gösterdi ve talep-karşılama oranı son beş yılın zirvesine çıktı.

Yabancı fonların, çok yıllık zirvelere çıkan tahvil getirileri ve yen riskine karşı yapılan hedge işlemlerinden sağlanan ek kazançlarla birlikte, bu yıl Japon devlet tahvillerinde en az 2005’ten bu yana en yüksek alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma süreci kapsamında tahvil alımlarını azaltmasıyla oluşan boşluk, giderek artan şekilde yabancı yatırımcılar tarafından dolduruluyor. Bu durumun, geçmişte sakin seyreden Japon tahvil piyasasında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

Aozora Bank baş piyasa stratejisti Akira Moroga, yabancı yatırımcı talebinin getirilerin yeterince yüksek seviyelere ulaşmasıyla arttığını belirterek, "Japonya Merkez Bankası faiz artırımlarına devam etse bile, ultra uzun vadeli getiriler hala cazip olabilir" dedi.

Ekonomistlerin beklentilerine göre Japonya Merkez Bankası’nın Cuma günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75’e çıkarması bekleniyor. Gecelik endeksli swaplar ise bankanın Ekim 2026’ya kadar bir faiz artışı daha yapacağına işaret ediyor.