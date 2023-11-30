Yabancıdan 3 ayın en güçlü hisse alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Kasım haftasında net 214,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 96,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler, 1 Eylül haftasından bu yana en yüksek hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

Hisselerin piyasa değeri 29,525 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 525,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 263,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 209,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 747,0 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.