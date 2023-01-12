Yabancıdan 32 haftanın en sert satışı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre, 2023 yılının ilk haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasalarında net 351.9 milyon dolar satış yaptı. Bu satış 20 Mayıs 2022’den bu yana yabancı yatırımcıların en hızlı çıkışı oldu. Son 4 haftada ise yabancı yatırımcıların satış büyüklüğü 925.1 milyon dolara yükseldi.

Yabancı yatırımcılar geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde 55.1 milyon dolar, şirket borçlanma senetlerinde ise 2.9 milyon dolar net satış yaptı. Böylece yabancı yatırımcıların 30 Aralık haftasında 28 milyar 772,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku 6 Ocak haftasında 26 milyar 666,8 milyon dolara geriledi.

DİBS stoku 1 milyar 246,7 milyon dolardan 1 milyar 203,2 milyon dolara, şirket borçlanma senetleri stoku da 86.6 milyon dolardan 83.6 milyon dolara indi.