Yabancıdan Borsa İstanbul’a ikinci hafta üst üste güçlü giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yabancı yatırımcılar 26 Haziran ile biten haftada 203,3 milyon dolarlık hisse, 448,3 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi.

Hisse alımı geçen hafta 17 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 19 Haziran ile biten önceki haftada 465,7 milyon dolarlık hisse alışı, 341 milyon dolarlık tahvil alımı olmuştu.

Yabancılar hisse stokları 41 milyar 387,8 milyon dolar olurken, tahvil pozisyonları da 15 milyar 514,7 milyon dolar oldu.