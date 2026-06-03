Yabancıdan Borsa İstanbul’da 2,5 ayın en büyük hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da 2,5 ayın en büyük hisse satışını gerçekleştirdi.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, 22 Mayıs haftasında net 293,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) net satış tutarı ise 334,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 284,6 milyon dolarlık satış yaparken, tahvil tarafında 1,3 milyon dolarlık sınırlı alım gerçekleştirmişti.

Böylece Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse senedi tarafındaki çıkışı hızlanırken, söz konusu satış tutarı 13 Mart haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık hisse satışı olarak kayıtlara geçti.