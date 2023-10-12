Yabancıdan borsada 507 milyon dolar net satış

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar Eylül ayında 44 milyar 416 milyon 239 bin 749 dolar tutarında alım yaparken, 44 milyar 924 milyon 293 bin 935 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 507 milyon 54 bin 186 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 89 milyar 340 milyon 533 bin 684 dolar ile bu yılın en yüksek üçüncü rakamına ulaştı. Bu yıl en yüksek işlem hacmi 100,8 milyar dolar ile Ağustos ayında, ikinci 97,3 milyar dolar ile Ocak ayında gerçekleşmişti.

Böylece yılın ilk 9 ayında yabancıların alım işlemleri 294,8 milyar dolar, satım işlemleri 296,5 milyar dolar olurken, net 1,76 milyar dolar satım gerçekleşti.

Yabancılar aynı ayda 149 milyon 521 bin 428 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 90 milyon 500 bin 930 dolar satış yaptı.