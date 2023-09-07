Yabancıdan DİBS’e 32 ayın en güçlü girişi

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi ve tahvil piyasasında alıcı idi. Hisse senedi piyasasında net 253.9 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde ise net 375 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar son haftalardaki net satıcı seyirlerine de nokta koydu. Bu DİBS'e bu denli güçlü yabancı girişi 29 Ocak 2021 haftasındaki 414 milyon dolarlık girişten bu yana görülmemişti.

Verilere göre şirket borçlanma senetlerine gelen 7 milyon dolarlık net satışla geçen hafta, yabancıların işlemleri 622 milyon dolarlık net alışa işaret etti. Yılbaşından beri ise hisse senedinde 69 milyon dolarlık DİBS’te ise 423 milyon dolarlık net giriş yaşandı.