Yabancıdan hissede iki haftada 1 milyar dolarlık çıkış

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcıların hisse senetlerinden çıkışı haziranın ikinci haftasında da devam etti. Böylece sadece iki haftada yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında net satışı 982 milyon doları buldu. Merkez Bankası verilerine göre 7 Haziran haftasında hissede 542,7 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcı 14 Haziran ile biten haftada da 439,2 milyon dolarlık daha satış gerçekleştirdi.

8 haftada tahvile giriş 8.9 milyar dolar

Merkez Bankası 14 Haziran haftasını içeren menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancı hissede yine satışçı tahvil tarafında ise net alıcı pozisyonunu korudu. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 5 haftadır kesintisiz satış yapıyorlar. Tahvil piyasasında ise kesintisiz alımları 14 Haziran haftası ile birlikte 12 haftaya ulaştı. Bu 12 haftada tahvile 8 milyar 884,3 milyon dolar giriş yapan yabancı yatırımcı, hisseden ise 884,31 milyon dolar çıkış gerçekleştirdi.