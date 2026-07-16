Yabancıdan Japon tahvil ve hisselerine güçlü alım

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerindeki net alımları 745,6 milyar yene ulaştı. Önceki haftaya ilişkin veri, 22,2 milyar yen net satıştan 21,3 milyar yen net satışa revize edildi.

Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları ise 1 trilyon 90,1 milyar yen olarak gerçekleşti. Önceki haftaya ait veri, 218,1 milyar yen net satıştan 217,5 milyar yen net satışa güncellendi.

Japon yatırımcıların yabancı hisse senedi alımları 196,2 milyar yen oldu. Bu tutar, önceki haftadaki 824,5 milyar yenlik alımın altında kaldı.