Yabancılar hisse senedi almaya devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Aralık haftasında 339,7 milyon dolar hisse alışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 36,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 5,7 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 1,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 26 milyar 740,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 186,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 309,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 423,7 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 104,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.