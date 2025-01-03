Yabancılar hissede yıl sonu satışı yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Aralık haftasında 101,0 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 241,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 99,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 29,2 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 27,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stokları 33,8 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 843,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 499,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 891 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 317,6 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 365,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.